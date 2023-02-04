Военный госпиталь в Курске возведут к ноябрю 2023 года

Рядом с медучреждением будут две вертолетные площадки Фото: Светлана ВОЛКОВА

Для курских военнослужащих продолжается строительство военного госпиталя, рассчитанного на 150 мест, с поликлиникой, сообщает администрация региона. Возводит учреждение специализированная Военно-строительная компания. На сегодняшний день рабочие поднимают монолитный каркас будущих корпусов клиники, кладут кирпичные стены и прокладывают инженерные коммуникации.

Строящийся госпиталь присоединят по сетям водоснабжения от городского водопровода «Курскводоканала» по улице Карла Маркса, в районе СХА. Систему канализации подключат по аналогичному принципу, с возможной перекладкой и строительством напорных коллекторов. Отдельно будут построены локальные очистные сооружения для дождевых стоков на рельеф и с согласованием точки сброса в водный объект.

Вопросы по присоединению к инженерным сетям связаны с большим объемом работ ресурсоснабжающих организаций для определения наиболее оптимального технического решения и снижения затрат бюджетов всех уровней – федерального, регионального и муниципального. Сейчас на площадке задействовано 450 человек и 32 единицы техники. Работы планируют завершить до ноября 2023 года.

В госпитале будет лечебно-диагностический корпус с палатным блоком, предусмотрены хирургия, анестезиология и реанимация, неврология, терапия, стоматология, эндоскопическое, физиотерапевтическое и рентгенологическое отделения. Также здесь смогут принимать пострадавших в авариях и катастрофах, будут созданы две вертолетные площадки.