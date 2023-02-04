Курянин втайне от жены перевел мошенникам два с половиной миллиона рублей

Только супруга курянина помешала мошенникам обогащаться Фото: Светлана ВОЛКОВА

Женщина, вернувшаяся домой после долгой поездки, обнаружила, что cемейные сбережения исчезли, крупные суммы заняты в долг у друзей и знакомых, оформлены несколько «быстрых» займов на сумму почти 800 тысяч рублей. Курянка заявила в полицию.

Выяснилось, что около двух месяцев назад ее мужу пришло СМС с информацией о наличии у него старого счета, на котором хранится более 300 тысяч рублей. Сообщение содержало интернет ссылку на сайт неизвестной финансовой организации, по которой мужчина перешёл.

Ему сообщили, что в связи со смертью руководителя организации, куда он якобы инвестировал, всем вкладчикам возвращаются их деньги и спросили, желает ли он их получить. Курянин на предложение сразу согласился.

Мужчину попросили открыть новый счёт в одной из платежных систем, дистанционно показали, что на него пришли деньги, сказав, что снять их сразу нельзя. Тут же выяснилось, что проценты, перерасчеты и компенсации увеличили баланс счета до четырех с половиной миллионов рублей.

Обрадованный курянин стал выполнять все указания кураторов. Чтобы получить фантастическую сумму нужно было оплатить процедуру вывода средств, страховку, выпуск карты и многое другое. Сотни тысяч рублей мужчина отправлял по указанным реквизитам, поверив, что в итоге получит намного больше.

Много раз ему говорили, что платежи не проходят и их нужно повторить. В результате более чем за месяц курянин успел отправить мошенниками два миллиона 543 тысячи 373 рубля. К началу года мифическая сумма к выдаче на счете выросла до шести с половиной миллионов. В конце января кураторы пообещали доставить домой банковскую карту с которой можно будет снять всю сумму и снова попросили за кредитку денег. В это время супруга курянина вернулась и помешала мошенникам обогащаться.

Полицейские подтвердили, что потерпевший стал жертвой аферы, возбудили по факту произошедшего уголовное дело и начали поиск преступников, сообщает УМВД России по Курской области.