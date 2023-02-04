В торговом центре Курска "тушили пожар"

Тренировки по тушению пожара проводятся регулярно на различных объектах Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курские огнеборцы провели пожарно-тактическое занятие на базе торгового центра Курска.

Работники четвертой пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Курской области отработали действия по ликвидации пожаров на объектах торговли. По замыслу занятия возгорание площадью 50 квадратных метров возникло в подвале здания. "Пожар" потушили минут.

Всего в мероприятии участвовали две единицы техники и шесть человек личного состава. Подобные тренировки проводятся регулярно на различных объектах. Огнеборцы изучают планы помещений, особенности их конструкций, противопожарное водоснабжение, сообщает МЧС.

Напомним, что в январе в Курской области произошел 161 пожар, погибли 12 человек, двое травмированы, 19 человек были спасены.

Рост техногенных пожаров зафиксирован в 21 муниципалитете.

Пожары в основном происходили на открытых территориях и в жилье, отметили в МЧС региона. Большая часть погибших на пожарах - мужчины.