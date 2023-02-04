В курских школах за счет средств капремонта оборудуют тиры для НВП

Школьников научат обращаться с оружием Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курские школы могут оборудовать тиры для начальной военной подготовки за счет средств программы капремонта. Об этом сообщает администрация региона.

С нового учебного года в образовательных организациях Курской области также, как и на территории всей России, расширяется изучение курса «Начальная военная подготовка». Его будут преподавать в старших классах в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».

Кроме строевой подготовки, знакомства со средствами индивидуальной защиты и оказания первой медицинской помощи, школьники будут изучать правила обращения с оружием и основы стрельбы.

- Создать необходимые условия для проведения занятий ОБЖ И НВП школы могут в том числе и за счет средств федеральной программы «Модернизация школьных систем образования». В рамках ее реализации выделяются деньги на оснащение средствами обучения и воспитания, - пояснили в Доме Советов. - Поделиться опытом такой работы могут в Черемисиновском районе. Здесь в каждом образовательном учреждении созданы тиры и закуплены наборы для стрельбы.