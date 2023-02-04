В январе в Курской области на пожарах погибли 12 человек

В основном ночные и вечерние возгорания заканчиваются гибелью людей Фото: Светлана ВОЛКОВА

В январе в Курской области произошел 161 пожар, погибли 12 человек, двое травмированы. 19 человек были спасены.

Рост техногенных пожаров зафиксирован в 21 муниципалитете.

Пожары в основном происходили на открытых территориях и в жилье, отметили в МЧС региона. Большая часть погибших на пожарах - мужчины.

В основном трагедии происходят в ночное и вечернее время. Среди причин пожаров лидирует неосторожное обращение с огнем, в том числе, при курении.

Сегодня в Курской области проживает более 18 тысяч человек «группы риска». Ведется работа по оборудованию их домов пожарными дымоизвещателями. Всего в домах курян установлено более 16 тысяч датчиков. Ими оборудованы дома всех многодетных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, заверили в Управлении.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает. Уважаемые куряне! Соблюдайте правила пожарной безопасности, берегите себя, уделяйте внимание проживающим рядом одиноким престарелым гражданам, людям, злоупотребляющим спиртными напитками.