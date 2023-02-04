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НовостиПроисшествия4 февраля 2023 6:44

В Курске нашли 50-килограммовую авиабомбу

Снаряд вывезли для уничтожения
Ольга ДАНИЛОВА
Снаряд обнаружили в Курске

Снаряд обнаружили в Курске

Фото: Светлана ВОЛКОВА

3 февраля в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о том, что местные жители нашли взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны. Опасную находку обнаружили в Курске.

На место ЧП выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Это оказалась 50-киллограммовая авиабомба. Ее изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.