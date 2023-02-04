Курское «Динамо» одержало волевую победу над «Надеждой»

Александра Штанько - MVP матча в Оренбурге. Фото со страницы БК "Динамо" в VK.

В рамках регулярного чемпионата в женской баскетбольной Премьер-лиге в Оренбурге местная «Надежда» принимала действующего чемпиона – курское «Динамо». После болезненных поражений от столичного МБА и екатеринбургского УГМК наши девушки кровь из носу нуждались в позитивных эмоциях на старте второго этапа. И через «не могу» справились с задачей. Проиграв первую четверть (13:16), они выстояли во второй (13:13), а затем начали гнуть свою линию. Итог – 61:57 в пользу курского клуба.

В ТОП-5 результативных игроков курянок вошли – Александра Штанько (16 очков), Эва Лисец (11), Ольга Фролкина (девять), Наталья Анойкина (семь) и Аделина Абайбурова (шесть).

После этой победы «Динамо» делит второе – третье места с МБА (по 42 очка). Единолично лидирует УГМК – 46 баллов. Теперь 16 февраля подопечные Тибо Пети сыграют на своем паркете со «Спартой энд К» из Видного. Начало встречи в 19:00.