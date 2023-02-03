За прошедший год в бюджет Курской области поступило более 103 млрд рублей

По итогам года бюджет оказался дефицитным Фото: Даниил НАЙХИН

Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области предоставило сведения о ходе исполнения бюджета за прошлый год. Так, в областную казну за этот период поступило более 103 млрд рублей доходов, в том числе финансовая помощь из федерального бюджета на 42,7 млрд рублей.

Расходы областного бюджета составили почти 106 млрд рублей. На финансирование социально-культурной сферы, на эти цели было затрачено около 64 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года траты на социально-культурную сферу увеличились на девять процентов.

На работы по реконструкции, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог выделено более девяти млрд рублей.

На зарплату из областного бюджета направлено порядка 15 млрд рублей, обеспечение бесплатными лекарствами – 1,2 млрд рублей, денежные выплаты семьям при рождении ребенка и выплату ежемесячных пособий – более двух млрд рублей, на предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным и пострадавшим от политических репрессий гражданам, а также ветеранам труда Курской области и многодетным семьям - порядка 1,8 млрд рублей.