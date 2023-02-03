Курские школьники победили в отборочном туре Международного конкурса "Золотые таланты"

Из Курской области 17 ребят прошли на следующий этап конкурса Фото: Светлана ВОЛКОВА

Объявлены победители отборочного тура XIV Международного конкурса исполнительского искусства Гран-при «Золотые таланты», сообщает администрация области.

Конкурс нацелен на поддержку молодых одаренных музыкантов в области классического и фольклорного исполнительства. Для участия в отборочном туре кандидатам необходимо было предоставить видеозапись с исполнением любого произведения на свой выбор. Заявки принимались по трем номинациям: «Струнные щипковые народные инструменты. Домра, балалайка», «Клавишные народные инструменты. Баян, аккордеон», «Народное пение».

Всего было отправлено более 90 заявок из 13 регионов России. Из Курской области 17 ребят прошли на следующий этап конкурса. По его итогам жюри отберет конкурсантов, которые выйдут в финал. Гала-концерт с участием лауреатов состоится в марте в столице.

- Международный конкурс «Золотые таланты» стал важным культурным и личным событием в жизни каждого из участников. Благодаря таким проектам молодые и талантливые исполнители сохраняют традиции отечественной культуры, - отметила министр культуры Курской области Юлия Полетыкина.