Курских школьников приглашают принять участие в олимпиаде по экологии

Олимпиада направлена на развитие экологического мышления и бережного отношения к природе Фото: Светлана ВОЛКОВА

Для учащихся первых-девятых классов до 27 февраля 2023 года проходит онлайн-олимпиада по экологии и окружающему миру.

Всероссийская олимпиада в поддержку национального проекта «Экология» пройдет уже в третий раз. Организаторами выступили образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» и АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Олимпиада направлена на развитие экологического мышления и бережного отношения к природе. Увлекательные задания воссоздадут реальные жизненные ситуации и познакомят школьников с правилами безопасного и ответственного поведения на природе.

Для участия необходим компьютер или планшет с выходом в Интернет. Задания олимпиады доступны на сайте https://ecomir.uchi.ru/, сообщает администрация региона.