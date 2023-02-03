Курских школьников приглашают принять участие в олимпиаде по экологии

Олимпиада направлена на развитие экологического мышления и бережного отношения к природе
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Для учащихся первых-девятых классов до 27 февраля 2023 года проходит онлайн-олимпиада по экологии и окружающему миру.
Всероссийская олимпиада в поддержку национального проекта «Экология» пройдет уже в третий раз. Организаторами выступили образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» и АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
Олимпиада направлена на развитие экологического мышления и бережного отношения к природе. Увлекательные задания воссоздадут реальные жизненные ситуации и познакомят школьников с правилами безопасного и ответственного поведения на природе.
Для участия необходим компьютер или планшет с выходом в Интернет. Задания олимпиады доступны на сайте https://ecomir.uchi.ru/, сообщает администрация региона.