4 февраля в Курской области похолодает до пяти градусов мороза

Температура - ночью и днем 0-5 градусов мороза Фото: Даниил НАЙХИН

4 февраля в Курской области ожидается облачная погода. Возможен мокрый снег. Местами туман, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура - ночью и днем 0-5 градусов мороза.

Метеорологическая дальность видимости 2000-5000 метров, при тумане до 1000 метров.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме.

По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» радиационный фон на территории Курской области колеблется от 0,11 до 0,13 мкЗв/час.

По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» и Минприроды России превышения ПДК по загрязнению воздуха на территории Курской области не зарегистрировано. Экологическая обстановка устойчивая.

Чрезвычайных ситуаций и происшествий вследствие маловодия на реках Курской области не прогнозируется по данным МЧС Курской области.

Геомагнитная обстановка в норме.