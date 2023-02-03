Куряне с 1 февраля получат увеличенные социальные выплаты

Проиндексирован будет и материнский капитал Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 1 февраля 2023 года меры социальной поддержки, предоставляемые Отделением СФР по Курской области, проиндексированы на 11,9%.

Материнский капитал на первого ребенка теперь составляет 586 946,72 рубля. Такую же сумму получат семьи с двумя детьми, если второй ребенок рожден или усыновлен до 2020 года, а родители еще не оформляли или не использовали сертификат. Если семья распорядилась материнским капиталом не полностью, то его остаток также будет проиндексирован с февраля.

На 11,9% проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают более 274 тысяч жителей Курской области из числа федеральных льготников. Одновременно с ЕДВ индексируется входящий в его состав набор социальных услуг. Право на него имеют все получатели ЕДВ, отказавшиеся от полного набора социальных услуг либо от какой-либо конкретной услуги в пользу замены на денежную форму.

Также под индексацию подпадают меры социальной поддержки, устанавливаемые Социальным фондом России, выплаты по обязательному социальному страхованию и пособие на погребение.