Курская студентка вошла в десятку сильнейших танцоров России

Диана Попова вошла в ТОП-16 рейтинга Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курская студентка Диана Попова вошла в десятку сильнейших танцоров страны.

Студентка Диана Попова вошла в ТОП-16 рейтинга спортсменов Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла в категории «Женщины от 16 лет и старше», брейкинг.

Девушка танцует брейк более девяти лет. Диана проводит мастер-классы как для начинающих, так и для более опытных танцоров. Творчество курянка успешно совмещает с учебой. В 2022 году она окончила факультет иностранных языков КГУ. Сейчас девушка обучается на первом курсе магистратуры факультета физической культуры и спорта.