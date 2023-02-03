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НовостиСпорт3 февраля 2023 16:01

Курская студентка вошла в десятку сильнейших танцоров России

Диана Попова занимается брейком с детства
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Диана Попова вошла в ТОП-16 рейтинга

Диана Попова вошла в ТОП-16 рейтинга

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курская студентка Диана Попова вошла в десятку сильнейших танцоров страны.

Студентка Диана Попова вошла в ТОП-16 рейтинга спортсменов Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла в категории «Женщины от 16 лет и старше», брейкинг.

Девушка танцует брейк более девяти лет. Диана проводит мастер-классы как для начинающих, так и для более опытных танцоров. Творчество курянка успешно совмещает с учебой. В 2022 году она окончила факультет иностранных языков КГУ. Сейчас девушка обучается на первом курсе магистратуры факультета физической культуры и спорта.