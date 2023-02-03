13-летний курянин установил тройной рекорд на Всероссийском турнире по тяжелой атлетике

Ребята прославили Курскую область Фото: Светлана ВОЛКОВА

В подмосковном Чехове на Всероссийском турнире по тяжелой атлетике на призы Олимпийского чемпиона Дмитрия Берестова 13-летний курянин Никита Молчанов завоевал золотую медаль в весовой категории 35 килограмм, установив тройной рекорд России: рывок - 51 килограмм, толчок - 63 килограмма, сумма двоеборья - 114 кило. В этой весовой категории за награды боролись шесть юных спортсменов.

В турнире участвовала и сестра Никиты - девятилетняя Варвара. Она стала бронзовым призером в весе 29 килограммов среди девочек.

Поздравляем ребят и тренера Юрия Нескородова!

Ранее КП сообщала, что в Казани завершилось крупнейшее спортивное мероприятие – Единые Игры Специальной Олимпиады, которые объединило почти две тысячи спортсменов. В активе курских спортсменов восемь медалей, три из которых - высшей пробы.

Анастасия Пехова, Любовь Кабардина, Андрей Нестеров и Сергей Паньшин победили в эстафете 4x100 метров. Кроме того, Паньшин стал лучшим в беге на 200 метров, Даниил Лапухин выиграл забег на 100 метров.