В Курской области с 4 февраля продлили действие "желтого" уровеня террористической опасности

Курян просят быть бдительными Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области действие «желтого» уровня террористической опасности продлили с 4 февраля и на весь период, пока необходимы усиленные меры по защите и охране территории региона.

- Обо всех возможных изменениях ситуации обязательно проинформирую, - пообещал губернатор Курской области Роман Старовойт. - Прошу вас по-прежнему сохранять бдительность: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112.

В пятницу, 3 февраля, ВСУ обстреляли приграничное село Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области.

Зафиксировано пять прилетов по складским помещениям зернохранилища одного из сельхозпредприятий. Здания получили значительные повреждения, но главное, что люди не пострадали.

30 января вечером под обстрел со стороны Украины попал Рыльский район Курской области.

Не менее 20 прилетов зафиксировано в окрестностях деревни Поповка на границе с Сумской областью. Пострадавших нет. Однако повреждения от осколков получили два домовладения: есть попадания по фасадам, крышам, заборам. На одном из участков снаряд попал в сарай.