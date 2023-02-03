В Курске запретили "разливайки" ближе 20 метров от жилых домов

Расстояние измеряется по периметру от многоквартирного дома до входа в рюмочную Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курским предпринимателям, занимающимся общественным питанием и имеющим зал обслуживания посетителей менее 30 квадратных метров, запретили продажу розничной алкогольной продукции. Это относится к заведениям, которые расположены ближе 20 метров к жилым домам.

Соответствующее постановление принято исходя из внесений изменений в статью 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Как рассказали в комитете предпринимательства и торговли, утверждено минимальное расстояние — 20 метров. Оно измеряется по периметру от многоквартирного дома до входа в объект общественного питания.

В ведомстве также отметили, что 13 объектов общественного питания, занимающихся продажей алкоголя в розницу, попали под запрет.

За нарушение предусмотрена административная ответственность в рамках статьи 53.6 Закона Курской области от 04.01.2003 № 1-ЗКО «Об административных правонарушениях в Курской области».

Штраф, назначенный за первое нарушение, — от 3 до 4 тыс. рублей для должностных лиц и от 20 до 30 тыс. рублей для юридических лиц. За повторное нарушение — от 4 до 6 тыс. рублей и от 30 до 50 тыс. рублей, соответственно.