3 февраля ВСУ обстреляли зернохранилища в Курской области

Об обстреле сообщил глава Курской области Фото: Светлана ВОЛКОВА

В пятницу ВСУ обстреляли приграничное село Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области.

Зафиксировано пять прилетов по складским помещениям зернохранилища одного из сельхозпредприятий. Здания получили значительные повреждения, но главное, что люди не пострадали.

Нарушено электроснабжение в селах Николаево-Дарьино и Свердликово. В Свердликово ремонт линий электропередач уже завершен, в Николаево-Дарьино еще работают ремонтные бригады, сказал губернатор региона Роман Старовойт.

30 января вечером под обстрел со стороны Украины попал Рыльский район Курской области.

Не менее 20 прилетов зафиксировано в окрестностях деревни Поповка на границе с Сумской областью. Пострадавших нет. Однако повреждения от осколков получили два домовладения: есть попадания по фасадам, крышам, заборам. На одном из участков снаряд попал в сарай.