5 февраля по Курску проедет экотакси

Курян призывают утилизовать мусор по правилам Фото: Светлана ВОЛКОВА

В феврале по Курску дважды проедет экотакси.

5 февраля

10:00-10:20 - точка у входа в кинотеатр «Ассоль» (ул. Малышева, 2/23-а),

10:30-10:50 - проспект Клыкова, 62 (парковка у детской площадки),

11:00-11:20 - парковка ТЦ «Бумеранг» (ул. Студенческая, 20-а),

11:40-12:00 - переулок Блинова, 2-а (напротив ТЮЗа),

12:10-12:30 - ул. Челюскинцев, 25,

12:50-13:10 - ул. 1-я Вишнёвая, 1 (парковка у сквера Героев 16-й Воздушной армии).

26 февраля

10:00-10:20 - парковка кинотеатра «Родина» (ул. Менделеева, 31),

10:30-10:50 - парковка ТЦ «Кристалл» (проспект Кулакова, 20),

11:00-11:20 - парковка справа от ТЦ «Куряночка» (между ул. Дзержинского, 69-б и ул. Дзержинского, 67),

11:40-12:00 - ул. Димитрова, 33 (парковка магазина «Магнит»),

12:20-12:40 - проспект Дериглазова, 45 (парковка перед Сретенским храмом),

12:50-13:10 - парковка гипермаркета «Европа-29» (пр. Победы, 48).

Чтобы вторсырье было принято волонтерами, его нужно подготовить. Поэтому участники проекта советуют сдавать сырье чистым, смятым, просушенным и рассортированным.

Волонтеры предупреждают, что к точке сбора необходимо прийти вовремя, так как остановка - не более 20 минут.