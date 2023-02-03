В Курской области бывшего полицейского обвиняют в насилии и пытках

Из УМВД лейтенанта уволили после возбуждения уголовного дела Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Мантуровском районном суде Курской области назначено предварительное слушание по уголовному делу против бывшего оперуполномоченного, обвиняемого в двух эпизодах превышения должностных полномочий с применением насилия и пытки.

- 29-летний бывший оперуполномоченный отделения уголовного розыска отделения МВД России по Мантуровскому району лейтенант полиции органами предварительного расследования обвиняется в двух эпизодах ч.4 ст. 286 УК РФ, в превышении должностных полномочий, то есть совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушении прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, с применением насилия, из иной личной заинтересованности, с применением пытки, в отношении двух лиц, - рассказали в пресс-службе Объединенной судебной системы курской области.

По делу назначено предварительное слушание на 15 февраля 2023 года.

По информации УМВД России по Курской области, сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.