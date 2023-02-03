60 машин расчищают Курск от снега

В регионе продолжает идти снег Фото: Даниил НАЙХИН

Курские дорожные службы продолжают работу по уборке автодорог.

3 февраля запланировано провести обработку дорожного полотна песко-соляной смесью, его механизированную очистку, а также очистку и распределение противогололедных материалов на тротуарах.

Работники дорожных служб планируют уборку остановок, пешеходных переходов и посадочных площадок, обработку лестниц и очистку урн от мусора.

При выполнении работ ориентировочно будут задействованы 60 единиц техники и 76 рабочих.

По прогнозу 3 февраля в регионе будет облачно. Небольшой снег, днем в отдельных районах мокрый снег. Местами туман. Ветер южной четверти 5-10 метро в секунду. Температура - ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

Метеорологическая дальность видимости 3000-7000 метров, при тумане до 3000 метров.