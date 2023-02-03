В Курске жители аварийного дома на Сумской получили ключи от новых квартир

В мэрии сказали, что на расселение ушло 70 миллионов рублей Фото: Светлана ВОЛКОВА

Жители аварийного дома по улице Сумской, 15 получили долгожданные ключи от нового жилья — 29 квартир.

- Это первый дом, который мы расселили исключительно в рамках муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья на 2021-2026 годы. На закупку новых квартир из бюджета города было выделено почти 70 миллионов рублей.

Продолжим расселение аварийных домов, которых в Курске на данный момент 34. Адресную программу по переселению граждан из аварийного жилья на 2019-2025 годы мы завершили в прошлом году раньше срока, - прокомментировали событие в мэрии Курска.