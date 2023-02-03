Под Курском обезвредили авиабомбу

Снаряд был в урочище Железногорского района Фото: Светлана ВОЛКОВА

2 февраля в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о том, что лесу урочища Селищенко Железногорского района нашли взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны.

На место ЧП выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Спасатели обнаружили здесь 25-килограмовую авиабомбу. Снаряд вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.