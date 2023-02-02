Семь медалей завоевали курские спортсмены на Единых Играх Специальной Олимпиады

Сборная Курской области по футзалу заняла второе место. Фото из телеграм-канала Спорт 46.

В Казани завершилось крупнейшее спортивное мероприятие – Единые Игры Специальной Олимпиады, которые объединили порядка 2 000 спортсменов. В активе курских спортсменов восемь медалей, три из которых - высшей пробы.

Анастасия Пёхова, Любовь Кабардина, Андрей Нестеров и Сергей Паньшин победили в эстафете 4x100 м. Кроме того, Паньшин стал лучшим в беге на 200 м, Даниил Лапухин выиграл забег на 100 м.

Серебро завоевал Нестеров в беге на 200 м и сборная Курской области по футзалу.

Третьи места заняли - Диана Дородных в беге на 100 м, Дородных с Арсением Деменковым в смешанной эстафете 4x100 м и сборная Курской области по флорболу.