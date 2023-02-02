В Курской области ввели новый тариф на межмуниципальных маршрутах

Увеличение тарифа связано с ростом себестоимости транспортного обслуживания, сказали в Доме Советов Фото: Даниил НАЙХИН

С 1 февраля в Курской области вводится дифференцированный тариф на перевозки по регулярным межмуниципальным маршрутам по регулируемому тарифу. Ранее при оплате проезда наличным и безналичным способом тариф был одинаковым.

При проезде в общественном транспорте по межмуниципальным маршрутам плата будет определяться по следующим нормам:

– при наличном расчете – 2,40 руб. за 1 пассажиро-километр,

– при безналичном расчете – 1,96 руб. за 1 пассажиро-километр.

Увеличение тарифа связано с ростом себестоимости транспортного обслуживания. Кроме того, действовавший до 1 февраля регулируемый тариф по межмуниципальным маршрутам не индексировался с 2016 года. Введение дифференцированного тарифа обеспечит более прозрачное поступление платы за проезд пассажиров.