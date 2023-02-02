Пенсионерка из Курска отдала мошенникам полмиллиона наличными

Полиция ищет преступников Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сразу две пенсионерки из Курска поверили в легенду о ДТП, виновником которого стали их родственники и передали сбережения курьерам мошенников. Общая сумма ущерба составила 550 тысяч рублей.

В обоих случаях преступники действовали по стандартной схеме. Так, на телефон 85-летней жительницы областного центра позвонил незнакомец, представившись следователем правоохранительных органов. Лжесотрудник сообщил, что дочь курянки якобы переходила дорогу в неположенном месте и спровоцировала аварию, повлекшую тяжкие последствия для потерпевшей стороны.

Не давая времени на раздумья и возможности перепроверить полученную информацию, преступники потребовали передать в качестве вознаграждения за отказ от возбуждения уголовного дела наличные. В назначенное время к дому женщины подъехал неизвестный мужчина, осуществляющий роль курьера в мошеннической цепочке. Пожилая женщина передала ему полмиллиона рублей. Когда обман раскрылся, курянка обратилась в полицию.

По аналогичной схеме преступники действовали в разговоре с 76-летней пенсионеркой. Курянка заплатила 50 тысяч рублей за спасение своей знакомой. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поимку всех участников преступной схемы.

Сотрудники полиции обращаются к жителям Курской области с убедительной просьбой не поддаваться на уловки преступников. Аферисты пытаются воздействовать на свою жертву с помощью психологического давления, нагнетая страх и создавая паническое настроение.

Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам немедленно прерывать разговор при поступлении подобного рода звонков, после чего позвонить родным и узнать, требуется ли им помощь.