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НовостиПроисшествия2 февраля 2023 11:00

Суд арестовал 18-летнего курянина, нарушевшего ПДД 17 раз за два месяца

Каждый раз ему выписывали штрафы
Ольга ДАНИЛОВА
Не желая выходить из авто, курянин цеплялся за форму полицейских и размахивал руками

Не желая выходить из авто, курянин цеплялся за форму полицейских и размахивал руками

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Кировский районный суд Курска назначил арест 18-летнему курянину, совершившему 17 нарушений ПДД в течение двух месяцев.

В конце января он ехал на автомобиле с тонированными стеклами. Парня остановили стражи порядка. Открыть двери и выйти из автомобиля он отказался, размахивал руками, хватался за форменную одежду полицейских, рассказали в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

В суде курянин вину признал.

Учитывая, что с 20 декабря 2022 года по 29 января 2023 года он совершил 17 нарушений ПДД, за которые был оштрафован, суд признал его виновным в совершении административного правонарушения по ст. 19. 3 ч.1 КоАП РФ, и назначил арест на семь суток.

Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано, добавили в ведомстве.