В Курске возложили цветы и венки в честь 80-летия Победы в Сталинградской битве

Цветы и венки возложили к Вечному Огню Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске состоялось возложение цветов и венков к Вечному огню. Мероприятие приурочено к 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

200 дней и ночей, которые переломили ход истории. Сталинградская битва — самая кровопролитная в истории человечества. На берегах Дона и Волги, а затем у стен Сталинграда страна потеряла почти полмиллиона бойцов, свыше 600 тысяч были ранены.

На мемориале «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» куряне отдали дань уважения всем защитникам Сталинграда. От жителей Курска венок возложили глава города Игорь Куцак, и. о. председателя Курского городского Собрания Елена Беседина и председатель Курского городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Иван Малков.

В Курске 2 февраля пройдет ряд мероприятий, посвященных 80-летию победы в Сталинградской битве.

13.00, Центр досуга «Русь» — тематическая программа «200 дней мужества и стойкости»

13.00, Центральная городская библиотека им. Ф. А. Семенова — литературно-исторический хронограф «Ты выстоял, великий Сталинград!»

13.30, Центр досуга «Ассоль» — тематическая программа «Битва, изменившая историю»

15.00, Центр досуга «Спутник» — благотворительный кинопоказ х/ф «Генерал»

15.30, Центр досуга «Родина» — тематическая программа «Пусть помнят живые, пусть знают потомки»

16.00, Культурный центр «Лира» — тематическая программа «От Сталинграда — к Великой Победе».