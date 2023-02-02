Под Курском суд вернул детям дом, проданный их матерью

Курянка взяла предоплату и исчезла Фото: Светлана ВОЛКОВА

Суджанский районный суд вернул малолетним детям дом, проданный их матерью.

Как рассказали в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области, в апреле 2018 года мать двоих детей, воспользовавшись средствами материнского капитала, приобрела дом и земельный участок, оформив по 1/3 доли на каждого.

В сентябре 2018 года женщина заключила предварительный договор купли-продажи дома и земельного участка, получив предоплату в размере 100 тысяч рублей. В марте 2019 года она была признана без вести пропавшей. Двое маленьких детей были переданы под опеку в другую семью.

Приемная мать обратилась в суд с иском о признании предварительного договора купли-продажи домовладения и земельного участка, собственниками которого являются дети, недействительным. Истец указала, что мать при подписании договора не учла интересы детей.

Суд требования истца удовлетворил. Домовладение и земельный участок возвращены детям.