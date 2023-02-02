Под Курском "Лада" улетела в кювет

ДТП случилось в Тимском районе Фото: Даниил НАЙХИН

Авария произошла 1 февраля примерно в 09:10 на 49-м километре автодороги «Лукьяновка – Тим» Тимского района Курской области. 58-летняя водитель на автомобиле «Лада 212140» ехала со стороны поселка Тим в сторону села Мантурово.

По предварительным данным водитель не справилась с управлением и машина вылетела в левый по ходу движения кювет и перевернулась. В результате ДТП водитель получила ранения и была доставлена в больницу, сообщили в ГИБДД региона.

Полиция выясняет причины и обстоятельство произошедшего, после чего действиям участников ДТП будет дана правовая оценка.

Всего 1 февраля в Курской области зарегистрировано три ДТП с пострадавшими, в которых три человека получили ранения.

Зарегистрировано 14 ДТП с материальным ущербом.