Курские баскетболисты крупно проиграли «Химкам»

Теперь 5 февраля куряне сыграют дома с «Тамбовом». Начало игры в 19:00. Фото со страницы БК "Русичи" в VK.

Минувшим вечером в рамках мужской Суперлиги по баскетболу курские «Русичи» принимали на своем паркете подмосковные «Химки». Именитый соперник вышел на игру в разъяренном состоянии после неожиданного поражения в Тамбове. И класс гостей оказался решающим фактором, который повлиял на исход противостояния. «Химки» победили в каждой из четырех четвертей (особенно уверенно в третьей – 27:14). Итоговый счет - 87:50 в пользу подмосковного клуба.

В ТОП результативных игроков нашей команды вошли – Максим Карванен (16 очков), Станислав Сарафанкин, Андрей Стабровский (по семь) и Иван Аладко (пять).

После этого матча «Русичи» располагаются на 14-м месте с 24 очками. Лидируют «Уралмаш» из Екатеринбурга (37 баллов), московская «Руна» (35) и «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды (35). Теперь 5 февраля куряне сыграют дома с «Тамбовом» (девятое место, 29 очков). Начало игры в 19:00.