Курянка Юлия Николаева выиграла лыжный марафон имени Александра Невского

Фото со страницы "Лыжники Курска" в VK.

В Ярославской области в городе Переяславль-Залесский собрались более 300 спортсменов из Московской, Курской, Брянской, Рязанской, Вологодской областей и республики Мордовии. Организаторы подготовили сложную трассу с затяжными спусками и крутыми поворотами.

Среди женщин на дистанции 25 километров (абсолют) победу одержала курянка Юлия Николаева. Ее результат – 1 час 23 минуты 17,8 секунды. Второй финишировала Ирина Новикова – она уступила Юлии 7 минут 12,7секунды. Бронзу завоевала Екатерина Гуренкова из Королева с отставанием от Николаевой в 9 минут 35,4 секунды.