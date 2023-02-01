Финалистки конкурса «Мисс Курск-2023» выйдут на подиум в этнокостюмах

Под фолк-мотивы девушки продемонстрируют старинные праздничные и свадебные наряды Курской губернии Фото: Светлана ВОЛКОВА

В областном Дворце культуры Курска 10 февраля пройдет модный показ «Народное-модно».

На подиум в коллекции реплик этнографических костюмов российских губерний конца 18, 19 и начала 20 веков выйдут финалистки конкурса «Мисс Курск-2023». Организатор конкурса – Надежда Зайцева.

Под фолк-мотивы девушки продемонстрируют старинные праздничные и свадебные наряды Курской губернии, одежды зажиточных крестьянок Южного Алтая, костюмы архангельских, вологодских, тамбовских, рязанских девушек и женщин. Уникальная коллекция принадлежит специалисту Курского областного Дома народного творчества, руководителю курского клуба народного костюма «Русская традиция» Екатерине Черноок.

Гости вечера узнают историю каждого костюма и его особенности. В показе со своими коллекциями примут участие театры мод «Новый взгляд» и «Персона», а также другие коллективы, работающие в стиле этно-фолк. В ходе мероприятия состоится презентация календаря 2023 года по мотивам презентованных коллекций.

Творческие номера представят заслуженный ансамбль народного танца «Твой успех», фольклорный ансамбль «Девчата», творческий коллектив «Гармония».

Завершится показ вручением короны «Русская краса». Голосование за звание стартует 4 февраля в группе ОДНТ ВКонтакте.

При покупке билетов по «Пушкинской карте» на входе вручают подарок.