Курянина отправили на исправработы за неуплату кредита

На кредит курянин купил цепочку Фото: Светлана ВОЛКОВА

Мировой судья судебного участка № 2 города Суджи и Суджанского района вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве в сфере кредитования.

- В декабре 2021 года официально безработный в ювелирном магазине Суджи умышленно предоставил ложные сведения для оформления кредитного договора, а именно, о месте работы и доходе. В результате банк выдал ему потребительский кредит на 46 тысяч рублей на покупку золотой цепочки. После получения кредита мужчина ни разу не вносил по нему платежей, так как у него не было денег, - рассказали в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

В суде курянин отказался от дачи показаний, при этом свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном.

Суд признал его виновным в мошенничестве по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ и назначил наказание в виде 160 часов обязательных работ.

Приговор в законную силу не вступил, уточнили в ведомстве.