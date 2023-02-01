В Курской области кассир банка присвоила 1, 4 миллиона рублей

Экс-кассира оштрафовали на 200 тысяч рублей Фото: Светлана ВОЛКОВА

Касторенский районный суд огласил приговор бывшему кассиру банка. Женщину обвиняли в хищение чужого имущества в крупном размере, а также мошенничестве (ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Курянка работала контролером-кассиром операционной кассы банка. Она присвоила себе вверенные деньги - 1, 4 миллиона рублей, рассказали в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

Суд признал ее виновной и оштрафовал на 200 тысяч рублей. С нее также взыскали в пользу банка причиненный материальный ущерб в размере 674 тысяч рублей. Остальную сумму она погасила.

Кстати, в апреле 2021 года женщина уже была осуждена Касторенским судом на год и два месяца ограничения свободы. Ее признали виновной в нескольких эпизодах неправомерного доступа к компьютерной информации банка, а также мошенничестве путем хищения денежных средств.