Жители обстрелянного села в Курской области не хотят его покидать

В приграничье продолжаются обстрелы Фото: Светлана ВОЛКОВА

КП уже сообщала, что 30 января вечером под обстрел со стороны Украины попал Рыльский район Курской области.

Не менее 20 прилетов зафиксировано в окрестностях деревни Поповка на границе с Сумской областью. Пострадавших нет. Однако повреждения от осколков получили два домовладения: есть попадания по фасадам, крышам, заборам. На одном из участков снаряд попал в сарай.

Глава Рыльского района Андрей Лисман рассказал, что проверил работы по ремонту кровли крыш обстрелянных домов в Поповке.

- Замена кровли идет оперативно. Поговорил с местными жителями: конечно напуганы и намного растеряны, но покидать родное село не хотят. Обсудили некоторые вопросы, в решении которых нужна наша помощь. Поможем. К тому же распорядился завтра выровнять здесь на отдельных участках полотно грунтовой дороги с помощью грейдера, - сообщил в соцсети Лисман.