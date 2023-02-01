20-летняя девушка пострадала в ДТП в Курской области

Авария случилась в Обоянском районе Фото: Даниил НАЙХИН

Авария произошла в Обоянском районе 31 января примерно в 13:20 на первом километре автодороги «Обоянь – Солнцево – Мантурово - Малые Крюки – Потопахино».

- По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля «Лада Гранта» под управлением 42-летнего водителя, и автомобиля «Шевроле Нива» под управлением 20-летней девушки. В результате ДТП девушка - водитель автомобиля «Нива Шевроле» получила ранения и была доставлена в ОБУЗ «КОМКБ», - сообщили в ГИБДД региона.

Полиция выясняет причины и обстоятельство произошедшего, после чего действиям участников ДТП будет дана правовая оценка.

31 января в регионе отстранен от управления один пьяный водитель, еще четыре отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, двое задержаны по ст. 264.1 УК РФ (повторное правление ТС в состоянии опьянения).

67 пешеходов поймали на нарушении ПДД РФ.

Всего выявили 2744 нарушения ПДД РФ, средствами фото-видеофиксации зафиксировано 2388 нарушений ПДД РФ.