"Куряночка" завоевала путевку на первенство России по мини-футболу

Курские спортсменки отличились в Воронеже Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Воронеже завершились зональные соревнования первенства Центрального федерального округа и Южного федерального округа по мини-футболу среди девушек до 16 лет. Наш регион представляла команда «Куряночка».

Девушки обыграли два "Спартака" - один из Брянска (2:1), другой из Старого Оскола (2:0), "Нику" (2:0) из Калуги. В финале наша команда вновь встретилась с ровесницами из Брянска, но в этот раз сильнее оказались соперницы (5:1).

"Куряночка" завоевала серебряные медали и путевку на первенство России по мини-футболу, которое состоится в Нижнем Новгороде с 9 по 16 марта.

Ранее КП сообщала, что после исторической победы в Санкт-Петербурге в рамках мужской Суперлиги по баскетболу курские «Русичи» принимали на своем паркете сургутский «Университет-Югру». После трех четвертей наши парни вели 58:55, но провалив заключительный отрезок (13:21), проиграли весь матч – 71:76.