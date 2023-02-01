Почти 19 тысяч курян обратились за единым пособием на детей

Пособие заменило нуждающимся семьям пять действовавших ранее мер поддержки Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Отделении Социального фонда России по Курской области принимают заявления на оформление новой меры поддержки – единого пособия. Его могут получить семьи с детьми до 17 лет и беременные женщины. За назначением обратились больше 18,7 тысячи жителей региона. Выплаты уже назначены 7 837 семьям.

Выплата на первого ребенка до трех лет теперь входит в единое пособие и оформляется по новым правилам. В то же время, если ребенок появился в семье до 2023 года, родители могут оформить выплату по ранее действовавшим условиям. За назначением пособия на первого ребенка по прежним правилам обратилось более тысячи родителей.

В целом единое пособие заменило нуждающимся семьям пять действовавших ранее мер поддержки. Оно назначается тем, чьи доходы ниже регионального прожиточного минимума на человека – 12 506 рублей в Курской области.