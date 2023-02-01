Общественный транспорт в Курске оборудуют тревожными кнопками

С 1 апреля Карта жителя Курской области заменит проездной Фото: Даниил НАЙХИН

Для повышения безопасности общественного транспорта планируется оборудовать его тревожными кнопками, сообщили в администрации региона. С 1 марта в тестовом режиме на два месяца к работе подключится Росгвардия: сотрудники будут приезжать по вызову к транспортному средству.

Напомним, с 1 апреля в Курске проездной полностью заменит Карта жителя Курской области.

По информации Министерства транспорта и автомобильных дорог региона, сейчас в среднем новые автобусы перевозят до 30 тысяч пассажиров в сутки. Растет доля оплаты безналичным способом, она составляет примерно 80% от общего количества платежей за проезд в автобусах.

Планируется, что до конца 2023 года в регион в рамках транспортной реформы поступят еще 260 автобусов, 15 троллейбусов и 10 электробусов.