2 февраля в Курской области пройдет снег

Ночью будет до - 6 Фото: Светлана ВОЛКОВА

2 февраля в регионе будет облачно. Небольшой снег, в отдельных районах с мокрым снегом. местами туман. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду. Температура - ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

Метеорологическая дальность видимости 3000-7000 метров, при тумане до 3000 метров.

Как сообщили в комитете дорожного хозяйства, ночью проводили работы по очистке автомобильных дорог, пешеходных зон, обработке песко-соляной смесью. Также подрядные организации убирают парки и скверы от снега, обрабатывают пешеходные дорожки.

В работах по уборке снега было задействовано 59 единиц техники, израсходовано более 659 тонн песко-соляной смеси.

В дневное время работы продолжаются.