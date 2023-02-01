Ночью в Курске снег убирали 59 единиц техники

Днем работы продолжаются
Фото: Даниил НАЙХИН
Курские дорожные службы активно убирают снег с городских улиц.
Как сообщили в комитете дорожного хозяйства, ночью проводили работы по очистке автомобильных дорог, пешеходных зон, обработке песко-соляной смесью. Также подрядные организации убирают парки и скверы от снега, обрабатывают пешеходные дорожки.
Были проведены уборка и обработка тротуаров улиц Дзержинского, Сонина, Ленина, Радищева, Красная площадь, Горького, Карла Маркса, Запольной, Перекальского, Красной Армия, 2-й Рабочей, Союзной, Станционной, 8-е Марта, Республиканской, Маяковского, Дубровинского, Октябрьской, 2-й Новоселовки и других, сказали в мэрии.
В работах по уборке снега было задействовано 59 единиц техники, израсходовано более 659 тонн песко-соляной смеси.
В дневное время работы продолжаются.