В Курской области суд взыскал с отчисленного студента соцвыплату

С иском в суд обратился Социальный фонд Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области Суджанский районный суд взыскал с отчисленного студента излишне уплаченную социальную выплату.

С иском в суд обратилось отделение Социального фонда России по Курской области с требованием о взыскании с 18-летнего студента Суджанского сельскохозяйственного техникума излишне выплаченной ему суммы социальной выплаты - пенсии по потере кормильца.

Суд выяснил, что студент в декабре 2021 года был отчислен, но социальный фонд об этом не уведомил. С марта по август 2022 года парень продолжал получать социальную пенсию. Переплата составила более 65 тысяч рублей.

Суд иск Социального фонда удовлетворил и взыскал с курянина излишне выплаченную сумму, а также расходы по оплате госпошлины в размере две тысячи рублей.