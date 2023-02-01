2 февраля в Курске пройдет бесплатный концерт

Курян познакомят с народными традициями встречи Масленицы Фото: Светлана ВОЛКОВА

2 февраля в 18.00 Центр народного творчества «Русь» приглашает всех желающих на театрализованную программу «Как у нас на Руси» образцового фольклорного коллектива «Ромашка».

Дети под руководством хормейстера Юлии Евсеевой познакомят зрителей с календарными праздниками, обрядами, обычаями и традиционными песнями нашей страны. Участники мероприятия узнают, как на Руси колядовали, встречали Масленицу и справляли девичник. Организаторы рассказали, что творческая программа будет интересна и маленьким, и взрослым, ведь наша родная культура не может оставить никого равнодушным!

Образцовый фольклорный коллектив «Ромашка» является лауреатом областных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Репертуар коллектива составляют народные и стилизованные песенные композиции.

Место проведения: Центр народного творчества «Русь» (ул. Обоянская, 26), вход свободный.