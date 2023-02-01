В СВО погибли куряне Сергей Леонтьев и Николай Федосов

Очередные трагические известия сообщили власти региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курчатове Курской области простились с Сергеем Леонтьевым. Он отправился добровольцем в войска 20 октября 2022 года. Сергей Леонидович нес службу в подразделении «Барс – 3». Погиб 21 января в Запорожской области.

При выполнении боевых задач погиб житель Железногорского района Курской области Николай Федосов. Ему было 39 лет. Николай Сергеевич отправился в зону СВО добровольцем.

- Разделяем горечь утраты с родными и близкими, - сказали в Доме Советов.

Ранее КП сообщала, что курянин Артур Лапшин погиб во время специальной военной операции.

Артуру Владимировичу было 33 года.

Гвардии старший прапорщик погиб во время проведения спецоперации на территории Донецкой и Луганской народных республик, уточнили в мэрии Курска.