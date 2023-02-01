С 1 февраля в Курске в пробном режиме начали работать платные парковки

Девять парковочных зон работают в Курске Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 1 февраля началась пробная работа платных парковок, все оборудование заработало в штатном режиме, плата взиматься не будет. Ориентировочно 1 марта все будет запущено в официальном режиме, сообщает мэрия Курска.

Девять парковочных зон работают на Красной и Привокзальной площадях, улицах Ленина, Радищева, Карла Маркса, Дзержинского, Верхней Луговой, Гоголя, Челюскинцев, Кати Зеленко.

Стандартная зона парковки — 30 рублей в час, время бесплатной стоянки — 15 минут. На Красной и Привокзальной площадях стоимость составит 100 рублей в час (обусловлена большим скоплением машин в течение дня). Время бесплатной стоянки возле Привокзальной площади — 30 минут.

Оплата — через СМС или приложение «Парковки Курск». За неоплаченную парковку — штраф 1000 рублей.

Напомним, что бесплатно смогут парковаться военные и спецслужбы, МВД, аварийные службы, многодетные семьи, все категории людей с инвалидностью. Рассматривается вопрос о предоставлении такого права участникам СВО и их семьям.

Свои предложения и замечания жители могут высказать по телефонам: 77-31-10, 70-54-05.