Очередная трагическая весть пришла в регион Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курянин Артур Лапшин погиб во время специальной военной операции, сообщает мэрия Курска.

Артуру Владимировичу было 33 года. Гвардии старший прапорщик погиб во время проведения спецоперации на территории Донецкой и Луганской народных республик.

- Герой навсегда останется в памяти и сердцах курян доблестным воином, до конца верным присяге. Администрация города и глава Курска выражают соболезнования родным и близким Артура Лапшина, - сказали в мэрии.

Ранее КП сообщала, что в ходе специальной военной операции 7 января погиб курянин Сергей Данилов, стрелок - помощник гранатометчика.

Сергей родился 31 августа 1995 года в Рыльске. В 2015 году окончил Рыльский аграрный техникум. Был женат, 7 июля 2022 года у него родилась дочь. А мобилизовали его менее, чем через три месяца после этого, - 27 сентября 2022 года.