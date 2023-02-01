Под Курском ночью сгорел жилой дом

Причину пожара выясняют Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 03:32 1 февраля в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о пожаре в жилом доме в селе 1-е Новоспасское Золотухинского района.

На место происшествия выезжали пожарные ПЧ 27 Золотухинского района, сотрудники полиции, скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

Пожар по данным МЧС региона удалось потушить в 03:42. В деревянном доме сгорела и обрушилась кровля на всей площади, повреждены стены и потолок на всей площади. Пострадавших нет.

Огонь тушили 16 человек и семь единиц техники.

Ущерб и причину пожара устанавливают.

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