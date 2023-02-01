Между Белгородской и Курской областями будет курсировать ретропоезд

При подготовке к Курской битве новая магистраль разгрузила линию Касторная – Курск Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 11 февраля по субботам и воскресеньям между железнодорожными станциями Старый Оскол Белгородской области и Сараевка Солнцевского района Курской области начнет курсировать ретропоезд на паровой тяге «Дорогой мужества». Маршрут туристический, время в пути составит два часа 35 минут.

«Дорога мужества» – это железнодорожная линия протяженностью 95 километров, построенная в 1943 году местными жителями и железнодорожниками всего за 32 дня. При подготовке к Курской битве новая магистраль разгрузила линию Касторная – Курск, а Воронежский фронт получил самостоятельную железнодорожную коммуникацию, выход на рокадную дорогу Курск – Белгород и изолированный железнодорожный участок Ржава – Обоянь. В результате значительно увеличилась провозная способность железных дорог на Воронежском и Центральном фронтах.