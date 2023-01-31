Курские «Русичи» уступили сургутским «студентам»

После этого матча «Русичи» располагаются на 14-м месте с 23 очками. Фото со страницы БК "Русичи" в VK.

После исторической победы в Санкт-Петербурге в рамках мужской Суперлиги по баскетболу курские «Русичи» принимали на своем паркете сургутский «Университет-Югру». После трех четвертей наши парни вели 58:55, но провалив заключительный отрезок (13:21), проиграли весь матч – 71:76.

В ТОП-5 результативных игроков нашей команды вошли – Максим Карванен, Иван Аладко (по 15 очков), Станислав Сарафанкин (девять), Константин Глазырин и Роман Казюлин (по восемь).

После этого матча «Русичи» располагаются на 14-м месте с 23 очками. Лидируют «Уралмаш» из Екатеринбурга (35 баллов), московская «Руна» (33) и «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды (31). Теперь завтра, 1 февраля, куряне сыграют дома с подмосковными «Химками» (четвертое место, 31очко). Начало игры в 19:00.