Курянка перевела мошенникам деньги, устраиваясь на работу

Возбуждено уголовное дело Фото: Светлана ВОЛКОВА

23-летняя девушка в поисках дистанционной работы нашла предложение о вакансии сотрудника по обработке документации и оставила контакты. С ней связался менеджер и рассказал о преимуществах удаленной работы, условиях и заработной плате. Обязанности по должности устроили соискательницу, и стороны перешли к вопросу процедуры трудоустройства.

Девушку не насторожило, что за начало оформления ее попросили перевести десять тысяч рублей, якобы для заполнения документов.

Затем дистанционный менеджер потребовал прислать все фотографии паспорта и нескольких банковских карт, а также предоставить конфиденциальную информацию о кредитках.

На протяжении нескольких дней она сообщала все запрашиваемые посторонним человеком данные, в том числе цифровые коды в смс-сообщениях от банка. Затем проверила баланс по счету и поняла, что в общей сумме на неизвестные счета переведены 28 тысяч рублей. Тогда девушка поняла, что общалась не с работодателями, а с мошенниками.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Полиция просит граждан ответственно отнестись к безопасности своих финансов.

Сегодня на рынке услуг множество предложений о трудоустройстве, включая возможности дистанционного заработка. Но для оформления на работу ни один законопослушный работодатель не попросит предоставить секретные данные банковской карты. При получении такого требования стоит остановиться и тщательно перепроверить информацию об организации, чтобы не стать жертвой мошенников, рекомендуют в полиции.